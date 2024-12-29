HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atatürk’e ve şehitlere hakaret edip telefon numarasını paylaşmıştı! Gözaltına alındı...

Atatürk’e ve şehitlere hakaret edip telefon numarasını paylaşmıştı! Gözaltına alındı...

29.12.2024 07:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformundan açtığı canlı yayında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden A.B., polisin Beyoğlu’nda yaptığı denetim sırasında yakalandı.

Atatürk’e ve şehitlere hakaret edip telefon numarasını paylaşmıştı! Gözaltına alındı...

Sosyal medya platformundan açtığı canlı yayında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden A.B., polisin Beyoğlu’nda yaptığı denetim sırasında yakalandı.
Konuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret', 'Kişinin hatırasına hakaret', 'Şehitlere hakaret', 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret' suçlarını içeren video paylaşımı ile ilgili olarak; şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik inceleme başlatılmış, kimlik bilgileri tespit edilen A.B. isimli şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince 28.12.2024 tarihinde Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uygulama esnasında yakalanmıştır.

1

21 SUÇ KAYDI OLDUĞU VE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada ise 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçları başta olmak üzere toplam 21 adet suç kaydı bulunduğu, ayrıca kayıp kişi olarak da aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. (DHA)

2Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
şehit sosyal medya Küfür atatürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Fatih Terim'in ilk transferi Süper Lig devinden!

Fatih Terim'in ilk transferi Süper Lig devinden!

Narin davasında karar çıktı! Nevzat Bahtiyar'ın avukatının paylaşımı tepki çekti: Cinayetten beraat

Narin davasında karar çıktı! Nevzat Bahtiyar'ın avukatının paylaşımı tepki çekti: Cinayetten beraat

Veli Ağbaba'dan Osman Gökçek iddiası! TBMM'de açıkladı, 600 milyon TL değerinde

Veli Ağbaba'dan Osman Gökçek iddiası! TBMM'de açıkladı, 600 milyon TL değerinde

Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı!

Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı!

Memur ve kamu personelini ilgilendiriyor! Alımlarda öncelikler değişti

Memur ve kamu personelini ilgilendiriyor! Alımlarda öncelikler değişti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.