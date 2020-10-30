HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Atatürk'e verdiği sözü yerine getiremeyince... Duygulandıran anlar!

Atatürk'e verdiği sözü yerine getiremeyince... Duygulandıran anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 14:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valiliği'nin Cumhuriyet Bayramı videosu büyük ses getirdi. Anlamlı video ile dikkat çeken Valilik videoda, ‘Büyük Taarruzda’ Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği sözü yerine getiremediği için siperde hayatına son veren Kurtuluş Savaşı kahramanlarında Albay Reşat Ciğiltepe'yi konu aldı. Ciğiltepe'nin cephedeki son saatlerinin anlatıldığı video ile Albay yad edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden anlamlı Cumhuriyet Bayramı videosu. Afyonkarahisar Valiliği Cumhuriyetin 97. yılında, cumhuriyetin kararlılık, verilen sizlere bağlılık ve fedakarlıkla kurulmuş olduğunu hatırlatarak, Albay Reşat Ciğiltepe'nin cephedeki son saatlerini izleyiciye aktardı. Anlamlı video ile cumhuriyetin kazanıldığı topraklarla özdeşleşen erdemleri adeta ölümsüzleştirirken Albay Çiğiltepe'nin de rahmetle anılmasına vesile oldu. Videoda yer alan Çiğiltepe’nin siperdeki son saatleri gösteren sahneler ise izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

ALBAY REŞAT CİĞİLTEPE KİMDİR?

1879 İstanbul doğumlu olan Çiğiltepe 27 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz sırasında Mustafa Kemal Atatürk’e Çiğiltepe'yi söz verdiği saatte alamaması üzerine intihar etmiş ünlü komutandır. Ölümünden sonra Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile onurlandırıldı. Sonrasında dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından ailesine "Çiğiltepe" soyadı verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Samanyolu Galasisi'nde 'serseri' gezegen keşfedildi!Samanyolu Galasisi'nde 'serseri' gezegen keşfedildi!
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
El frenini çekmeyi unutunca... Halatla çekerek çıkardılar!
El frenini çekmeyi unutunca... Halatla çekerek çıkardılar!
Drift yapan sürücü cezasız kalmadı!
Drift yapan sürücü cezasız kalmadı!
Hacamat günleri geldi... 2020 Kasım ayı hacamat takvimi - Kasım ayında hangi günler hacamat yapılır?
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Samanyolu Galasisi'nde 'serseri' gezegen keşfedildi!
Samanyolu Galasisi'nde 'serseri' gezegen keşfedildi!
Hem coştu, hem coşturdu! Bu görüntüler tramvayda çekildi
Hem coştu, hem coşturdu! Bu görüntüler tramvayda çekildi
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Ev sahibinin uyuduğunu gördü ama...
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti!Ev sahibinin uyuduğunu görünce...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.