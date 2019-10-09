HABER

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

Atatürk’ün 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli’yi ziyaret ettiğinde kaldığı ve bugün müzeye dönüştürülen ‘Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’ni 9 ayda 19 bine yakın kişi ziyaret etti.19.

Atatürk’ün 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli’yi ziyaret ettiğinde kaldığı ve bugün müzeye dönüştürülen ‘Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’ni 9 ayda 19 bine yakın kişi ziyaret etti.
19. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve Atatürk’ün 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli’yi ziyaret ettiği sırada bir gece kaldığı tarihi bina, 1977 yılında dönemin Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak tescil edilip, koruma altına alındı. Bina, dış yapısı, planı, pencerelerinin formu ve süsleme özelliklerinden dolayı ‘Sakız üslubu’ olarak tanımlanıyor. İki katlı olarak inşa edilen yapı, plan itibarıyla orta sofalı ve bu sofaya açılan odalardan oluşuyor. Üst katın sofası ön cephede cepheyi hareketlendiren çıkma balkona, arka cephede ise iki kat boyunca yükselen ve sonradan eklendiği anlaşılan bölüme açılıyor.
Müzede yer alan ve Cumhuriyetin kuruluşundan önce kullanılan tabanca, tüfek ve mermi gibi savaş malzemeleri ile tarihi yöresel ve aksesuarlar ziyaretçileri adeta tarihte kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

Bina 1977 yılında koruma altına alındı
Bina Cumhuriyet’in ilk yıllarında parti binası olarak kullanılırken, Ulu Önder Atatürk 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli ziyaretinde bir gece burada kalıyor. 1950 yıllarından sonra Sağlık Bakanlığına tahsis edilerek bir süre Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren bina, 1977 yılında Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak tescil edilip koruma altına alındı. Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılından 1983 yılı sonuna kadar binanın onarımı ve teşhir tanzimi gerçekleştirilerek, 1 Şubat 1984 tarihinde müze olarak ziyarete açıldı. Onarım ve yeniden teşhir tanzimi ile müze, Atatürk’ün Denizli’yi ziyaretinin 68. yılı olan 4 Şubat 1999 tarihinde yeniden hizmete girdi.

Müzeyi ayda yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyor
Müzenin alt katında etnografik eserler, üst katında ise Atatürk’e ait eserler sergileniyor. Üst katta iki odanın dışındaki diğer odalar ise geleneksel Denizli evi olarak düzenlendi.
Müzeyi 2018 yılında yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ederken, bu yılın 9 ayında ise yaklaşık 19 bin kişi ziyaret etti. Aylık yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin günlük ortalama ziyaretçi sayısı ise 70. Müze en fazla tatil günlerinde ve hafta sonları ziyaret ediliyor. Ziyaretçilerin müze gezilerinde en fazla dikkat ettikleri yerlerin başında Atatürk’ün kaldığı oda, yattığı yatak ve kullandığı kişisel eşyaların olduğu öğrenildi.
Müzeyi gezen ziyaretçiler ise, müzeye gençlerin daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirttiler.

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı

Atatürk Evi 9 ayda 19 bin kişiyi ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Ulaşım durdu, dumanlar gökyüzünü kapladı! Korkutan anlar

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.