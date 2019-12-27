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  4. Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı

Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:07 | Son Güncelleme

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kara Harp Okulu tarafından "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi. Kara Harp Okulunda başlayan koşuya Kara Harp Okulu personeli katıldı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi ve Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında koştu. “Her Türk asker doğar”, "Her şey vatan için" ve "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganları atarak koşan askerlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar ise bu anı telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

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