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Atatürk görseline çirkin saldırı cezasız kalmadı! Yere atıp üstüne basmıştı...

14.11.2024 17:52
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Antalya'da lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç'in (20) dükkanına müşteri gibi gelen yabancı uyruklu A.A., kapıda asılı olan Atatürk görselini aldı ve yere attı. Daha sonra Atatürk görselinin bulunduğu etikete su döken A.A., ayağıyla etiketin üstüne bastı. Yabancı uyruklu şahıs yakalandıktan sonra tutuklandı.

Atatürk görseline çirkin saldırı cezasız kalmadı! Yere atıp üstüne basmıştı...

Olay, 12 Kasım'da Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç'in dükkanına müşteri olarak gelen kişi, araç etiketlerini inceledi.

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YERE ATTI, SU DÖKTÜ VE AYAĞIYLA BASTI

Kapıda asılı, Mustafa Kemal Atatürk görselinin basılı olduğu etiketi gören müşteri, onu alıp iddiaya göre alaycı tavırla Sevinç'e gösterip, neden kapıda asılı olduğunu sordu. Ardından etiketi yere atan bu kişi, önce ağzındaki suyu döktü, ardından ayağıyla üzerine defalarca bastı.

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KOŞARAK UZAKLAŞTI

Bu sırada ne olduğunu anlamaya çalışan Sevinç, tezgahın üzerinden atlayarak müdahalede bulundu. İş yerinde başlayan arbede sokağa taşınca çevredekilerin müdahalesiyle Mehmet Can Sevinç, uzaklaştırıldı. İsmi öğrenilemeyen kişi koşarak uzaklaştı.

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"ÇOK ÖFKELENDİM, DAYANAMADIM MÜDAHALE ETTİM"

Olay anını anlatan Mehmet Can Sevinç, "Dükkana yabancı uyruklu müşterimiz geldi. Önce ürünleri inceledi, sonra etrafa baktı. Bizden su istedi. Daha sonra sattığımız etiketlere bakarak, Atatürk etiketine müdahalede bulundu. Ne yaptığını sorduğumda etiketi yere attı, ağzındaki suyu yere döktü. Alaycı tavırlarla yaklaştı. Atatürk etiketini de ayağıyla ezdi. O an çok öfkelendim, dayanamadım ve masanın üzerinden atlayarak müdahale ettim. O an hiçbir şey düşünmedim ve müdahalede bulundum. Sonra kaçmaya başladı, yeniden yakaladım. Ardından bizi çevredekiler ayırdı" dedi.

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TUTUKLANDI

Atatürk görseli üzerine basan kişinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu belirleyen emniyet güçleri, şüpheliyi aynı gün yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya atatürk
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