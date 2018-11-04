Atatürk Havalimanı apronunda kaza: 9 yaralı

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA) Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçları çeken traktör ile uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Apronda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren TGS'ye ait traktör ile uçakların içini temizlemeye giden personeli taşıyan servis aracı Atatürk Havalimanı apronunda kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan personellere müdahale etmek için ambulans olay yerine geldi. Kazanın Atatürk Havalimanı'nda bulunan N bölgesi yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.
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