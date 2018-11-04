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ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDAKİ KAZA ANI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçları çeken traktör ile uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracının karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)
Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçları çeken traktör ile uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracının karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde traktörün bir anda sola dönmeye çalışırken, arkadan gelen servisle çarpışması görülüyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Kaza anı

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