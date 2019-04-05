ATATÜRK HAVALİMANI ÇALIŞANLARINDAN DUYGUSAL VEDA....

Haber: Enver ALAS - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, DHA Atatürk Havalimanı'nı 19 yıl boyunca işleten TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, taşınmaya ilişkin, "Çok duyguluyuz. Arkadaşlarımız vardiyaları bitmesine rağmen yolcuya son ana kadar hizmet etmek için görevini yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. 20 yıldır buradayız. Burayı terk etmek kolay değil ama görev bu. Biz görevimizi sonuna kadar yaptık" dedi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın son yolcuları arasında yer alarak bu akşam saatlerinde Paris'ten geldiği Atatürk Havalimanı'nda TAV personeli tarafından karşılandı. Şener, çalışma arkadaşlarının uçağın köprüsünde kendisini alkışlarla karşılaması karşısında duygulu anlar yaşadı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Şener, "Çok duyguluyuz. Arkadaşlarımız vardiyaları bitmesine rağmen yolcuya son ana hizmet etmek için görevini yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZLA EN İYİ ŞEKİLDE HELALLEŞİYORUZ"

20 yıl boyunca Atatürk Havalimanı'nda bulunduklarını ve görevlerini sonuna kadar yaptıklarını aktaran Şener şunları söyledi:

"Bizim üç görevimiz vardı. İstanbul Havalimanı açılana kadar burayı en iyi şekilde yönetmekti. Son güne kadar bunu yaptık. Buradan giderken ilk günkü gibi aynı güvenlikle, iş güvenliğiyle ödün vermeden son dakikaya kadar geldik. Bir iki uçağımız kaldı. Onları da ağırladıktan sonra bizim İstanbul'daki görevimiz bitiyor. İkinci husus çok sevdiğimiz çalışanlarımızı işsiz bırakmamak için çalışmamızdı. Bunu da arkadaşlarımla birlikte çok iyi planladık. İGA'nın insan kaynakları ile bizim insan kaynaklarımız çok iyi anlaştı ve burada terminal işletmesindeki arkadaşlarımızın çok büyük kısmını onlara verdik. Bizim İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak. Diğer kalanları da bizim başka havalimanlarımıza dağıttık. Onlarla en iyi şekilde helalleşiyoruz.

14 HAVALİMANIMIZDA İŞLETMEMİZE DEVAM"

"Taşınma için de bir görevimiz daha vardı" diyen TAV İcra Kurulu Başkanı Şener, "Taşınmanın büyük bir kısmını biz yapıyoruz. Türk Hava Yolları ile ortak olduğumuz TGS, 3 bin 100 motorsuz araç ve bin 100 motorlu aracı oraya nakletti. Aynı şekilde Havaş 186 TIR ile oraya nakledildi. Gururlu bir şekilde elveda diyoruz. Bizim daha çok yönetecek havalimanımız var. İnşallah bundan sonra 14 havalimanımızda işletmemize devam ediyoruz.