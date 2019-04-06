Atatürk Havalimanı çalışanlarından duygusal veda....

Enver ALAS-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nı 19 yıl boyunca işleten TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, taşınmaya ilişkin, "Çok duyguluyuz. Arkadaşlarımız vardiyaları bitmesine rağmen yolcuya son ana kadar hizmet etmek için görevini yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. 20 yıldır buradayız. Burayı terk etmek kolay değil ama görev bu. Biz görevimizi sonuna kadar yaptık" dedi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın son yolcuları arasında yer alarak bu akşam saatlerinde Paris'ten geldiği Atatürk Havalimanı'nda TAV personeli tarafından karşılandı. Şener, çalışma arkadaşlarının uçağın köprüsünde kendisini alkışlarla karşılaması karşısında duygulu anlar yaşadı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Şener, "Çok duyguluyuz. Arkadaşlarımız vardiyaları bitmesine rağmen yolcuya son ana hizmet etmek için görevini yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZLA EN İYİ ŞEKİLDE HELALLEŞİYORUZ"