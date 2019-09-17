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Atatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

 TEKNOFEST kapsamında yapılan gösteriler sırasında Atatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu, araçlarını durduran sürücüler telefonlarına sarıldı.

Atatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) TEKNOFEST kapsamında yapılan gösteriler sırasında Atatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu, araçlarını durduran sürücüler telefonlarına sarıldı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST bu sabah başladı. TEKNOFEST kapsamında SOLOTÜRK ve Rus savaş uçağı SU-35 gösteri yaptı. Festival alanında olduğu kadar Atatürk Havalimanı çevresinde de gösteri ilgiyle izlendi. Sürücüler araçlarını yol kenarında durdurdu. Araçlardan inenler cep telefonlarına sarıldı. Çok sayıda kişinin cep telefonuyla gösterileri kaydettiği görüldü.

(FOTOĞRAF)

Atatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldıAtatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldıAtatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldıAtatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu; sürücüler telefonlarına sarıldı

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