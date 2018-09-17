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Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı Devlet Konukevi, 3 ay süren tadilat ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

İbrahim YILDIZ - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) - ATATÜRK Havalimanı Devlet Konukevi, 3 ay süren tadilat ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kez görüntülendi. Devlet Konukevi'nde ilk tadilat bina çevresine koruyucu duvar örülmesiyle başlanılmıştı. Duvarların tamamlanmasının ardından yıllarca kullanılan devlet konukevi tadilata alınmıştı. 3 ay süren tadilat sonucunda tamamlanan yeni konukevinin içerisinde bulunan tavana ve konukevinin belli yerlerine Cumhurbaşkanlığı forsu yerleştirildi. Yapılan çevre düzenlenmelerinin ardından konukevinin bulunduğu alana iki araç giriş noktası yapıldı. Devlet Konukevi içerisinde yapılan tadilat ve bakım çalışmaların ardından basın toplantıları için yeni bir salon da dizayn edildi. Ses yalıtımı üst düzeye çıkartılan salonda ayrıca ses ve simültane tercüme kabinleri bulunuyor. Ayrıca konukevi içerisinde bulunan şeref salonu da yeniden dizayn edildi.

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