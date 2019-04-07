Atatürk Havalimanı gündem olan birçok sıra dışı olaya da konu oldu

19 Mayıs 2016 tarihinde Türk Hava Yolları’nın Bodrum’dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan Boeing 737 tipi uçağının pilotlarının, Silivri semalarında üstlerinden yeşil ışık saçarak bilinmeyen bir cisim geçtiğini bildirerek,”Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruz” anonsunu yapmaları günlerce konuşuldu.Pilotlar Gökhan K ve Sadık K. Atatürk Havalimanı’na yaklaştıkları sırada 17 bin feet (yaklaşık 5 bin metre) yükseklikte UFO olarak adlandırılan bilinmeyen bir cismin saat 23.30 sıralarında yaklaşık 2 bin metre kadar üstlerinden yeşil ışık saçarak geçtiğini ve hızla kaybolduğunu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezine bildirmeleri dünya medyasında da konuşuldu.

Gökhan Artan / İstanbul, 7 Nisan (DHA)-Ticari yolcu taşımacılığına kapanan Atatürk Havalimanı gündem yaratan birçok sıra dışı olaya da konu oldu.Dünya gündemine de giren Atatürk Havalimanı’nın içinde konu olduğu yakın tarihindeki sıra dışı olaylardan bazıları şöyle;

"Üzerimizden 2 bin veya 3 bin feetten (600-900 metre) tanımlanamayan bir cisim yeşil ışık saçarak önümüzden kat etti. Birden bire kayboldu. Muhtemel UFO diye tahmin ediyoruz. Her iki pilot da birden gördü, şu anda göremiyoruz"

MISIR YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKIP KARAYOLUNDAKİ TAKSİYE ÇARPMIŞTI

21 Ağustos 1996 tarihinde Mısır Havayolları’na ait Kahire-İstanbul seferini yapan Boeing 707 uçak Atatürk Havalimanı'na teker koyduktan sonra pistten çıkmıştı. Tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev almiş kazada 19 yolcu yaralanmıştı.Uçak ise hurdaya ayrılmıştı.

1 Temmuz 2010 tarihinde Atatürk Havalimanı’nın 05-23 pistinden bu sefer uçak değil otomobil çıkmış ve günlerce konuşulmuştu. Ataköy - Florya yönündeki 2 bin 600 metre uzunluğundaki pistte, çok ilginç bir kaza yaşanmıştı. Ulaşıma kapalı olan pistten özel bir araç çıktıktan sonra toprak alanıda aşmıştı. Havalimanını yoldan ayıran beton duvara çarpan otomobil, Florya-Yeşilköy karayoluna uçarak karayolunda seyir halindeki bir cipe çarpmıştı.Cipin ve pistten çıkan aracın sürücü yaralanmıştı.