HABER

Atatürk Havalimanı iç ve dış hat terminallerinde sessizlik hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

MİLYONLARCA yolcuya hizmet veren, Atatürk Havalimanı'nda bugün sessizlik hakim.

Enver ALAS - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) MİLYONLARCA yolcuya hizmet veren, Atatürk Havalimanı'nda bugün sessizlik hakim. Güvenlik noktaları ve pasaportlarda zaman zaman uzun kuyrukların olduğu iç ve dış hat terminallerinde, 'uçuş bilgi' ekranları karardı. Bundan sonra kimsenin uçağına yetişmek için koşturamayacağı, hiçbir anonsun yapılamayacağı Atatürk Havalimanı'na bugün çok az sayıda görevli personel geldi.
Türk sivil havacılığın ilk göz ağrılarından olan Atatürk Havalimanı, bu sabah gerçekleşen İstanbul-Singapur uçuşuyla son kez bir tarifeli sefere ev sahipliği yaptı. Bundan sonra ticari uçuşlara kapalı olacak Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerine de görevli dışında kimse alınmadı. Son uçuşun ardından terminaller de sessizliğe büründü. Son yolcularını uğurlayan havalimanında uçuş bilgi ekranlarındaki boş görüntü de dikkat çekti.

PERSONEL DIŞINDA KİMSE ALINMIYOR
Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen az sayıdaki personel ise ofis, kafe ve mağazalarındaki eşyalarını, ürünlerini topluyor. Atatürk Havalimanı'nda sınırlı sayıda polis, gümrük memuru, jandarma ve özel güvenlik görevlileri bir müddet daha beraber görev yapacak.

SON UÇUŞ İSTANBUL-SİNGAPUR SEFERİ OLDU
Türk sivil havacılığının önemli hizmetler veren Atatürk Havalimanı, THY'nin sabah 02.45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapanmıştı. Öte yandan önceki akşam başlayan Atatürk Havalimanı'dan İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' operasyonu da devam ediyor. Ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan çok sayıda THY uçağı da boş şekilde İstanbul Havalimanı'na intikal uçuşları yapıyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Ahşap gemi yapımı ona terapi gibi geliyorAhşap gemi yapımı ona terapi gibi geliyor
Polisler, yaralı buldukları leyleği tedavi ettirdiPolisler, yaralı buldukları leyleği tedavi ettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Atatürk Havalimanı'na veda!

Atatürk Havalimanı'na veda!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Şeyma Subaşı bunu ilk kez yaptı!

Şeyma Subaşı bunu ilk kez yaptı!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

Uşak’ta 5 genç otomobille gölete uçtu

5 genç otomobille gölete uçtu!

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.