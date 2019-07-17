Atatürk Havalimanı işgal girişimi davası karar sonrası şehit ailelerinden açıklama

Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kararın ardından duruşma salonu çıkışında şehit Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak VE ablası Gülizar Ayabak açıklama yaptı. Anne Muteber Ayabak, “Benim oğlum daha 16 yaşındaydı. Bunlar değildi onların cezası. İdam olmadıkça benim yüreğim asla soğumayacak." dedi.

Şehit Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak, “Ben mahkemeye girmeden önce son gülen iyi güler dedim. Müebbet alan kişiler tüm mahkeme boyunca gülenlerdi. Son gülen tekrardan ben oldum. Onlara karşı bugün benim bayramım. Ama gereken sonuçlar pek tatmin edici değil. Ben sadece bu dünyanın adaletine değil, ahiretin adaletine inanıyorum. Elbet iki elim yakalarında olacaktır." dedi.

Anne Muteber Ayabak ise, “Ben iki yıldır Silivri'deyim. Hayatımda hiç mahkeme kapısının ne olduğu bilmiyordum. Bu verilen cezalar beni tatmin etmiyor. Ama yüreğime su serpiyor. Benim oğlum daha 16 yaşındaydı. Bunlar değildi onların cezası. İdam olmadıkça benim yüreğim asla soğumayacak. Benim Mahir'im toprakta yattığı müddetçe bunlar nefes alıyor ya, benim ödediğim vergilerle, Türk milletinin ödediği vergilerle besleniyorlar. Onlar nefes aldığı sürece ben yine de rahat etmeyeceğim. Ben her buraya geldiğimde oğlumun mezarına gidip ona söz veriyordum. 'Ben buraya döneceğim ve sana müjdeyi getireceğim.' Şimdi buradan doğru Mahir'imin mezarına gideceğim ve ona müjdeyi vereceğim" diye konuştu.

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