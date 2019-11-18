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Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmında yıkım işlemleri yapılıyor.

Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmında yıkım işlemleri yapılıyor. Yıkım devam ederken havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçakları uçuşlarına devam ediliyor.

Geçen Nisan ayında 'Büyük göç' olarak adlandırılan taşınma işlemiyle sivil uçuşlar yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda yapılmaya başlanmış, Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara kapatılmıştı. Atatürk Havalimanı'nda askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının uçuşları devam ederken, Atatürk Havalimanı kargo bölümün bir kısmı yıkılmaya başlandı. Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti ise parçalara ayrılıyor. Yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

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