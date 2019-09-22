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ATATÜRK HAVALİMANI METRO İSTASYONU'NDA TEKNOFEST YOĞUNLUĞU (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:44 | Son Güncelleme

  TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı.

Beyza GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımın sağlandığı metro durağında yoğunluk nedneiyle izdiham oluştu. Havalimanına gidiş yönünde meytro seferleri durdurulurken, Yenikapı yönüne ise seferler yapılıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle festival alanından çıkan bazı vatandaşlar Atatürk Havalimanı metro istasyonuna dışarıdan yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Polis metro istasyonuna girişte izdihamı önlemek için vatandaşları gruplar halinde içeri alıyor. Bu arada bazı ziyaretçiler ise getirilen otobüslerle Yenibosna metrobüs ve metro durağına sevk ediliyor.

Görüntü dökümü:
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-Yoğunluktan görüntü

-Yolda yürüyenler

-Metro istasyonunda bekleyenler

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