HABER

Atatürk Havalimanı metro istasyonunda TEKNOFEST yoğunluğu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

  TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı.

Atatürk Havalimanı metro istasyonunda TEKNOFEST yoğunluğu (1)

Beyza GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımın sağlandığı metro durağında yoğunluk nedeniyle izdiham oluştu. Havalimanına gidiş yönünde metro seferleri durdurulurken, Yenikapı yönüne ise seferler yapılıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle festival alanından çıkan bazı vatandaşlar Atatürk Havalimanı metro istasyonuna dışarıdan yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Polis metro istasyonuna girişte izdihamı önlemek için vatandaşları gruplar halinde içeri alıyor. Bu arada bazı ziyaretçiler ise getirilen otobüslerle Yenibosna metrobüs ve metro durağına sevk ediliyor.

(FOTOĞRAF)

Atatürk Havalimanı metro istasyonunda TEKNOFEST yoğunluğu (1)Atatürk Havalimanı metro istasyonunda TEKNOFEST yoğunluğu (1)Atatürk Havalimanı metro istasyonunda TEKNOFEST yoğunluğu (1)Atatürk Havalimanı metro istasyonunda TEKNOFEST yoğunluğu (1)

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Hakkari'de, 'Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası' yarışmasıHakkari'de, 'Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası' yarışması
Samsun Büyükşehir Belediyesinden ilave yatırımlar geliyorSamsun Büyükşehir Belediyesinden ilave yatırımlar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.