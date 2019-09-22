Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'nda teknofest yoğunluğu

Beyza GÜLER-Buğra BENLİOĞLU-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-

TEKNOFEST'19'un son gününde yoğun bir katılım yaşandı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımın sağlandığı metro durağında yoğunluk nedeniyle izdiham oluştu. Havalimanına gidiş yönünde metro seferleri durdurulurken, Yenikapı yönüne ise seferler yapıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle festival alanından çıkan bazı vatandaşlar Atatürk Havalimanı metro istasyonuna dışarıdan yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Polis metro istasyonuna girişte izdihamı önlemek için vatandaşları gruplar halinde içeri aldı. Bu arada bazı ziyaretçiler ise getirilen otobüslerle Yenibosna metrobüs ve metro durağına sevk edildi. Yaklaşık 3 saatin ardından metro saferleri normale döndü.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.