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Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek anma programı için toplanmalar başladı.

15 Temmuz konulu tişörtlerini giyenler, ellerinde bayraklarla havalimanına geldi. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20.00'da konuşma yapması bekleniyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğruyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazi olduğunu söyleyen Recep Safi, "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Geldik ziyaretimizi yaptık. Allah'ım bir daha ülkemizi böyle hainlerle sınamasın" dedi.

Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza , mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)

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15 Temmuz Atatürk Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boğazaları ve kafaları kesilen gencecik askerlerimize yapılan zulmün birde kutlamasını yapıyorlar...ey çölden çıkma yobaz afyon bağımlısı arap bozuntuları....TÜRK UNUTMAZ O KANLARIN HESABI SORULUR...HÜLAGÜ hanı CENGİZ hanı unutma...
Sayin Dogu Perincek 14 Temmuzda arkadaslara bildirdik darbe girisimini dedi...Sayin Perinceke saygi göstereceksiniz...Göstermezseniz diz cöktürüleceksiniz...Nokta...
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