Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

15 Temmuz konulu tişörtlerini giyenler, ellerinde bayraklarla havalimanına geldi. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20.00'da konuşma yapması bekleniyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğruyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazi olduğunu söyleyen Recep Safi, "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Geldik ziyaretimizi yaptık. Allah'ım bir daha ülkemizi böyle hainlerle sınamasın" dedi.

Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza , mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)