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Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:27 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan 1 kişi gözaltına alındı.

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre; İzmir'den geldiğini belirten kişi, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde bir video çekti. Havalimanındaki başörtülü bir güvenlik çalışanını kamerasına kaydeden ve bu sırada başörtülü kadınlara yönelik hakaret içeren sözler sarf eden yolcunun bu videosu, sosyal medyada tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

42 yaşındaki B.K.'nin emniyetteki sorgulaması sürerken, hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

(DHA)

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Atatürk Havalimanı gözaltı başörtü

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