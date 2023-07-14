Atatürk Havalimanı'nda bir uçak kırıma uğradı! İniş ve kalkışlar durduruldu

Edinilen bilgiye göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan kalkan Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli küçük uçağın Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımlarında arıza meydana geldi.

Pilot Serkan Zalaltuntaş'ın kullandığı ve eşi pilot Meltem Zalaltuntaş'ın da içinde bulunduğu uçak, sağ dikme ve kanat üzerine inişini gerçekleştirdi. Pilot ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Atatürk Havalimanı kısa bir süre sivil uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pistten çekilmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndaki trafik normale döndü. (İHA-AA)

