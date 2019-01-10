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Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:39 | Son Güncelleme

Bandırma'dan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak, nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı.

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Bandırma’dan kalkan HVK1225 kuyruk numaralı C160 Tipi askeri kargo uçağı İstanbul Atatürk Havalimanına 18.30’da piste indiği sırada tekeri patladı. Pistte kalan uçak kurtarılmaya çalışılırken, kısa süreli pist uçuşlara kapatıldı.

Uçağın çekilmesi sırasında iniş ve kalkışlar diğer pistten yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından uçak askeri meydana götürüldü. Çekilme işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber iniş ve kalkışlara kapatılan pist, hava trafiğine açıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Atatürk Havalimanı uçak

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