Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti: Dış Hatlar Gidiş Katı terminaline gelen Kırgız yolcu, burada merdiven korkuluklarına çıktı. O sırada yanında bulunan başka bir yolcu, onu ikna etmeye çalıştı.
KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI
Yapılan tüm ikna çalışmalarına karşılık vermeyen yolcu, kendini merdiven boşluğuna bırakarak iki kat altta bulunan beton zemine düştü. . Olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Kırgız yolcu daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.
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