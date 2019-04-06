Atatürk Havalimanı'nda son anons!

Atatürk Havalimanı Terminali'nde yapılan son anons, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Terminalde "Değerli yolcularımız, yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı, bu akşam 02.00'da gerçekleştirilecek son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır" anonsu yapıldı. Bu sırada bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son ticari uçuş olan THY'nin TK54 sefer sayılı İstanbul Singapur uçağın kalkış anonsunu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesi'ne gelen Bakan Turhan'da THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de eşlik etti. Kuleden telsizle uçağın pilotu ile görüşen Bakan Turhan, dahili anons sistemi aracılığıyla yolculara hitap etti.

"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Bakan Turhan, "Türk Hava Yolları'nın saygıdeğer yolcuları. Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Tekrar yolcularımıza ve uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim" ifadelerini kullandı.