HABER

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 07:14 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı terminalde yapılan son anonsla uçuşlara kapatıldı. Bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan yapılan son uçuşun kalkış iznini verdi.

Atatürk Havalimanı Terminali'nde yapılan son anons, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Terminalde "Değerli yolcularımız, yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı, bu akşam 02.00'da gerçekleştirilecek son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır" anonsu yapıldı. Bu sırada bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son ticari uçuş olan THY'nin TK54 sefer sayılı İstanbul Singapur uçağın kalkış anonsunu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesi'ne gelen Bakan Turhan'da THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de eşlik etti. Kuleden telsizle uçağın pilotu ile görüşen Bakan Turhan, dahili anons sistemi aracılığıyla yolculara hitap etti.

"TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Bakan Turhan, "Türk Hava Yolları'nın saygıdeğer yolcuları. Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Tekrar yolcularımıza ve uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN AYRILMANIN BURUKLUĞUNU YAŞIYORUZ"

Uçağın kaptan pilotu da Bakan Turhan'a teşekkür ederek, "Güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu tarihi olaya tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır ev sahipliği yapmış olan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmanın burukluğunu, fakat yeni yuvamız olacak İstanbul Havalimanı'na geçmemizin mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

"YENİ EVİMİZDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Bakan Turhan, "Bu saate kadar taşınma programında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Temennimiz yarın akşam geç saatlere kadar bu taşınma işlemini tamamlamak. Havalimanında hizmet veren bazı makine ekip ve ekipmanları Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında kullanacakları güzergahlar trafiğe kapatıldı. Bunları en kısa zamanda bu taşıma işlemini yapıp, belirlediğimiz saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı taşınması işlemine şahitlik eden İstanbullulara gösterdikleri hoşgörü için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Bakan Turhan daha sonra telsizden uçağın kalkış izini verdi. Kaptan pilot ise Bakan Turhan'a "Yeni evimizde görüşmek üzere" diyerek teşekkür etti.

İHA

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor
THY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdiTHY'nin Singapur uçuşu ile Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Cahit Turhan istanbul havalimanı anons

En Çok Okunan Haberler

Nüfus ve bütçe oranları üzerinden yerel seçimlerin kazananları

Nüfus ve bütçe oranları üzerinden yerel seçimlerin kazananları

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle ilk paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle ilk paylaşım!

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

Uşak’ta 5 genç otomobille gölete uçtu

5 genç otomobille gölete uçtu!

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a yapıldı

Atatürk Havalimanı'na veda!

İstanbullular dikkat! Yeşilköy Havuzlu Kavşak ve Basın Ekspres yolu kapatıldı

İstanbullular dikkat! Yollar kapatıldı

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.