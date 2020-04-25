HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı. Öte yandan hastanenin çevre düzenlemesine de başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

BAZI BÖLÜMLERİN ÇATILARI TAMAMLANDI

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Sokağa çıkma yasağına uymadı, yolda uyuyan köpeği ezdiSokağa çıkma yasağına uymadı, yolda uyuyan köpeği ezdi
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
1/
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı salgın hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Beyaz'ın acı kaybı! 'İyi ki hayatımdaydın'

Beyaz'ın acı kaybı! 'İyi ki hayatımdaydın'

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Diğer Haberler
Van'da bir mahalleye koronavirüs karantinası

Van'da bir mahalleye koronavirüs karantinası

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

Sokağa çıkma yasağına uymadı, yolda uyuyan köpeği ezdi

Sokağa çıkma yasağına uymadı, yolda uyuyan köpeği ezdi

4 yıldır evden çıkamıyor! Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale geldi

4 yıldır evden çıkamıyor! Yatağa bağımlı hale geldi

Karantinanın ardından "helallik istenen" mektuplar kaldı

Onlar gitti mektupları kaldı...

Son dakika! Bakan Kasapoğlu açıkladı: 23 bin 801 vatandaşımız karantinada

'23 bin 801 vatandaşımız karantinada'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.