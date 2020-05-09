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Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı arazisi içinde ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. 8 Nisan'da inşa çalışmalarına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında 1 ay geride kaldı. 32. gününe gelen hastane inşaatı hızla ilerlemeye devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. 45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta 7 gün 24 saat esasına göre iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesine başlanan hastane inşaatının yol ve otopark bölümlerinin de bir kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin ana girişi olarak yapılan bölüme giden yolların asfaltlandığı ve açık otopark bölümünün de büyük oranda tamamlandığı görülüyor. Hastanenin Ramazan Bayramı'ndan önce koronavirüsle mücadele kapsamında hastalara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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