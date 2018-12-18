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Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na planlanan taşınma ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 19:36 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na planlanan taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmasa da büyük taşınmanın erteleneceği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na planlanan taşınma ertelendi

İstanbul Havalimanı'nda saat 15.00'da başlayan toplantıya Bakan Turhan'ın yanı sıra Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üst düzey yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

ERTELEME KARARI

Toplantıdan çıkan sonuçla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak Bakan Turhan'ın başkanlığında yapılan toplantıdan erteleme yönünde karar çıktığı öğrenildi. Taşınma için yeni belirlenen tarihin Mart ayı olduğu kaydediliyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Taşınma Erteleme

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