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  4. "Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı" iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi

"Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı" iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.12.2024 22:45
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Bugün yapılan bir haber gündem oldu. Habere göre 45 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı saldırısının failleri DEAŞ'lı teröristler, Yargıtay kararıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada söz konusu kişilerin saldırının failleri olmadığı vurgulandı.

"Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı" iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi

Now Haber'in haberinde Atatürk Havaliman’ında 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluları olan terör örgütü DEAŞ üyesi teröristlerin Yargıtay kararıyla tahliye edildiğine yer verilmişti. Söz konusu haber kısa sürede gündem oldu.

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DMM'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğu ve saldırının failleri olmadığı belirtildi.

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DMM'den yapılan şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır.

Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Atatürk Havalimanı
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