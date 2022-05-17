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  4. Atatürk Havalimanı yerine yapılacak millet bahçesi tartışması... Bakan Soylu: 'Bu ne yaman çelişki' derler

Atatürk Havalimanı yerine yapılacak millet bahçesi tartışması... Bakan Soylu: 'Bu ne yaman çelişki' derler

17.05.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı yerine yapılması planlanan millet bahçesine ilişkin tartışmalar sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Soylu, "İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, 'Bu ne yaman çelişkidir' derler." ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı yerine yapılacak millet bahçesi tartışması... Bakan Soylu: 'Bu ne yaman çelişki' derler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı yerine inşa edilmesi planlanan millet bahçesiyle ilgili ortaya çıkan tartışmalara değindi. "Bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek yer" diye işaret ettiği millet bahçesine ilişkin Soylu, "Bu yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler" ifadelerini kullandı.

"BU COĞRAFYANIN EN GÜZEL MİLLET BAHÇESİ"

İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

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Biz de il başkanlığı yaptık. Oralardan geldik. Ama biz bu görevleri yaparken devlete katil devlet demedik. Siz siyasi etik yasası mı istiyorsunuz, hakaret mi etmek istiyorsunuz. Bu da yine ne yaman çelişkidir! Maalesef siyasetimize terörizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor, anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Ben sonucu alayım da, hangi şekilde alırsam alıyım diyorlar. Bu doğru değil. İstismar ve siyasi mağduriyet için manipülasyon yapılıyor.

Atatürk Havalimanı'nın olacağı millet bahçesi ile ilgili, yine takip ettiğim kadarı ile bir takım uçuşlar olabilecek gibi.

Milletvekili, terörist cenazesine gidebildi mi, gidemedi. Buna müsaade etmedik. Dünyanın hiçbir yerinde de gidemez.

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Süleyman Soylu
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