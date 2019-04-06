HABER

Atatürk Havalimanı’na halaylı veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 02:59 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı.

Atatürk Havalimanı’nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı. Çalışanlar ise halay çekerek havalimanına veda etti.
Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirilen son uçuş THY’nin İstanbul - Singapur seferi oldu. Seferin hareketi ile birlikte havalimanında bulunan uçuş bilgi ekranları da karardı. Havalimanı çalışanları da o anları cep telefonu ile görüntülendi.
Atatürk Havalimanı’na veda sırasında renkli görüntüler de oluştu. Güvenlik görevlileri halay çekerek Atatürk Havalimanı’na veda etti. Güvenlik görevlilerine diğer çalışanlar da eşlik etti.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'aAtatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürüyor(2)Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürüyor(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den yeni açıklama: Fark azaldı!

AK Parti'den yeni açıklama: Fark azaldı!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş Singapur'a

İstanbullular dikkat! Yeşilköy Havuzlu Kavşak ve Basın Ekspres yolu kapatıldı

İstanbullular dikkat! Yollar kapatıldı

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.