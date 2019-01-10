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Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:36 | Son Güncelleme

Enver ALAS-Tansu Edip GÖKBUDAK / İstanbul DHA Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı.

Enver ALAS-Tansu Edip GÖKBUDAK / İstanbul DHA
Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak, nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı. İniş ve kalkışlar kontrollü olarak 17-35 pistinden gerçekleştiriliyor. Pistin ortasında kalan C-160 tipi nakliye uçağının, içinde bulunan yükün indirilmesinin ardından pistten çekileceği öğrenildi. İniş ve kalkışta trafik oluştu.

(FOTOĞRAF)

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