ATATÜRK HAVALİMANI'NA METRO SEFERLERİ DURDURULDU 

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.

