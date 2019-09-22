- Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.

YENİKAPI'DAN ATATÜRK HAVALİMANI YÖNÜNE SEFER YAPILMIYOR

Metro İstanbul'un yapılan başka bir açıklama da ise, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında Atatürk Havalimanı yönünden Yenikapı yönüne sefer yapılmakta olup, Yenikapı’dan Atatürk Havalimanı yönüne sefer yapılmamaktadır" denildi.

Metro İstanbul, 21 Eylül 2019'da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında 562.230 yolculuk ile hatta ait günlük yolcu taşıma rekorunun kırıldığını duyurmuştu.

