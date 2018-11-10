Atatürk Havalimanı'nda 09.05

Enver ALAS - İSTANBUL, DHA-TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yıl dönümünde adının verildiği Atatürk Havalimanı'nda anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'nda görevli personelden yerli ve yabancı yolculara kadar herkes saygı duruşunda bulundu. Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı'nda yapılan törenden önce danışmadan yapılan Türkçe ve İngilizce anonslarla yolcular ve çalışanlar iki dakika süreyle saygı duruşuna davet edildi. Bu arada pasaport kontrol noktalarında duran görevli polisler de gerek bankolarında gerekse bankoların önüne çıkarak, yolcular ve turistlerle birlikte saygı duruşunda bulundu. Pasaport işlemi için bekleyenler de İki dakika süren saygı duruşunun ardından terminalde alkış sesleri yükseldi.

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