Atatürk Havalimanı'nda 31 kilogram kokain ele geçirildi

Enver ALAS - İSTANBUL (DHA)-Atatürk Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye yapılan uçuşlar takibe alınarak, gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda 31 kilogram 165 gram kokain ele geçirildi. Olaylarla ilişkili 4 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Güney Amerika'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar takibe alındı. 'Varış Öncesi Yolcu Programı' üzerinden yapılan analizlerde elde edilen veriler ışığında Atatürk Havalimanı'nda 4 ayrı operasyon düzenlendi. GÜNEY AMERİKA UÇUŞLARI TAKİBE ALINDI İlk operasyonda Sao Paoulo'dan Türkiye'ye gelecek olan İtalya uyruklu bir kişi Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli olarak değerlendirilerek, Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden izlemeye alındı. Söz konusu kişi, Atatürk Havalimanı'na indiğinde yapılan aramada, valizinde bulunan kadın cüzdanlarının astar kısımlarına zula edilmiş halde 4 kilogram 585 gram kokain tespit edildi. Gerçekleştirilen ikinci operasyonda Gümrük Muhafaza ekiplerince biri Kolombiya uyruklu, diğeri Türk vatandaşı iki kişi, uçuşlarına ilişkin verilerinin kullanılan risk kriterlerini aşması üzerine takibe alındı. Kişilerin arasındaki ilişkinin net olarak ortaya koyulması için havalimanından Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verildi. Aynı araçla yola çıkmalarının görülmesi üzerine olaya müdahale eden ekipler yaptıkları aramada 10 kilogram 450 gram kokain ele geçirdi. Varış Öncesi Yolcu Programının bir diğer analizi sonucu Bogota'dan Türkiye'ye gelen Kolombiya uyruklu bir kişinin bırakıp, kaçmaya çalıştığı valizinin içerisinde 14 kilogram 200 gram kokain bulundu. Öte yandan Sao Paulo'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Vietnam'a gitmek isteyen bir Ukrayna vatandaşının seyahatine ilişkin veriler de programca şüpheli olarak değerlendirildi. Havaalanında takip edilen şüpheliye ait bagaj x-ray taramasından geçirilirken, yapılan aramada valizde giyim eşyalarının arasında kapalı konserve kutuları içerisinde plastik kaplı 67 adet paket kokain ele geçirildi. 4 KİŞİ TUTUKLANDI Operasyonlarda ele geçirilen kokain miktarının 31 kilo 165 gram olduğu ve piyasa değerinin 10 milyon Lira olduğu belirlenirken, 4 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

