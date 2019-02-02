Atatürk Havalimanı'nda Afrika mandası boynuzu ele geçirildi

İstanbul - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Afrika mandası boynuzu ile süs eşyaları ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenmekte olan hayvanların kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden analiz yapıldı. Bu kapsamda Dakar'dan İstanbul'a seyahat eden iki kişi 'şüpheli' değerlendirilip takibe alındı.

Dakar'dan İstanbul'a gelen ve "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen "yeşil hat"tan geçen yolcular ve yanındaki eşyalar incelendi. Senegal vatandaşı 2 kişinin bagajlarında yapılan x-ray taramasında yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler açıldı.

Yapılan kontrolde valizlerden 117 adet Afrika mandası boynuzu, 136 adet Afrika mandası boynuzundan yapılmış süs eşyası, 7 adet Afrika kıtasına özgü el yapımı ahşap heykel çıktı.

Şüpheliler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa istinaden işlem yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine teslim edildi. Ele geçirilen ve yurda kaçak olarak getirilmek istenen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 921 bin 900 lira olduğu belirlendi.

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