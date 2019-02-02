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Atatürk Havalimanı'nda 'Afrika mandası boynuzu' operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:28 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda gümrüklenmiş değeri 921 bin 900 lira olan Afrika mandası boynuzu ile süs eşyaları ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda gümrüklenmiş değeri 921 bin 900 lira olan Afrika mandası boynuzu ile süs eşyaları ele geçirildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenmekte olan hayvanların kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi' üzerinden analiz yapıldı. Bu kapsamda Dakar'dan İstanbul'a seyahat eden 2 yolcu şüpheli değerlendirilip takibe alındı.
Türk Hava Yollarına ait uçakla Dakar'dan İstanbul'a gelen ve 'gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen 'yeşil hat'tan geçen yolcular ve beraberindeki eşyalar denetlendi. Senegal vatandaşı olan 2 yolcunun bagajlarında yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine açılan valizlerde 117 adet Afrika mandası boynuzu, 136 adet Afrika mandası boynuzundan yapılmış süs eşyası, 87 adet Afrika kıtasına özgü el yapımı ahşap heykel bulundu.
Ele geçirilen ve yurda kaçak olarak getirilmek istenen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 921 bin 900 lira olduğu belirlendi. Şüpheli 2 kişi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine teslim edildi.

ANKARA, (DHA)

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