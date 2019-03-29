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Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

 ATATÜRK Havalimanı'nda başörtülülere hakaret ederken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bülent K.

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)- ATATÜRK Havalimanı'nda başörtülülere hakaret ederken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bülent K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bülent K.'nin yayınladığı video sosyal medyada tepki çekmişti. Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. 42 yaşındaki Bülent K. ifade verdiği emniyetten polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bülent K. daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi adliyeye sevk edildiAtatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi
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