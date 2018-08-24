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Atatürk Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğundan dolayı Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbullular, kente dönmeye başladı.

Bayramın son gününde, resmi tatilin de bitmesine 2 gün kala dönmeye tercih eden yolculardan dolayı Atatürk Havalimanı İç hatlar Geliş Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor.

Tatilini turistik beldeler ve memleketlerinde geçiren vatandaşlar yoğunluğa kalmamak için erken dönmeyi tercih etti.

Tatilini Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçiren Erdem Özdündar, bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul'a döndüklerini söyledi. İstanbul'un kalabalığı nedeniyle tatili daha sakin bir yerde geçirmeye tercih ettiklerini dile getiren Özdündar, "Kastamonu'nun küçük şirin ilçesinin küçük bir köyünde bayram tatilini geçirdik. Gayet güzel bir tatil oldu. Kasabada İstanbul'dan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğa kalmamak için biraz erken döndük. İstanbul trafiğini, uçakları da takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı 2 gün erken döndük." diye konuştu.

Memleketi Diyarbakır'da bayramı ailesiyle kutlayan Aziz Demir, tatillerinin çok güzel geçtiğini belirtti. Demir, "Kurbanımızı kestik, güzel bir tatil oldu." dedi.

Diyarbakır'dan dönen Bekir Kaya, 10 günlük tatilini memleketinde değerlendirdiğini söyledi. Kurban bayramını ailesiyle geçirdiğini anlatan Kaya, "İş güç vardı burada. Orada da hava çok sıcaktı. Bir an önce işlerimize yetişmek için İstanbul'a döndük. Çok güzel geçti tatilimiz." ifadelerini kullandı.

Fransa'da yaşayan Muzaffer Özkan da yıllık izinlerini Kurban Bayramı'na denk getirerek Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

İzmir ve İç Anadolu Bölgesi'nin çeşitli illerinde tatil yaptıklarını belirten Özkan, "Çok güzel geçti. Memleketimiz çok güzel. Son güne kalamamak için tarihleri öyle ayarladık, yoğunluğa kalmadan döndük." şeklinde konuştu.

Gülsüm Özkan da Türkiye'de çok güzel bir tatil geçirdiklerini ve gecikme yaşamamak için tatillerini biraz kısa keserek Fransa'ya döneceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı bayram yoğunluk

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