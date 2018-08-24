Atatürk Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbullular, kente dönmeye başladı.

Bayramın son gününde, resmi tatilin de bitmesine 2 gün kala dönmeye tercih eden yolculardan dolayı Atatürk Havalimanı İç hatlar Geliş Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor.

Tatilini turistik beldeler ve memleketlerinde geçiren vatandaşlar yoğunluğa kalmamak için erken dönmeyi tercih etti.

Tatilini Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçiren Erdem Özdündar, bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul'a döndüklerini söyledi. İstanbul'un kalabalığı nedeniyle tatili daha sakin bir yerde geçirmeye tercih ettiklerini dile getiren Özdündar, "Kastamonu'nun küçük şirin ilçesinin küçük bir köyünde bayram tatilini geçirdik. Gayet güzel bir tatil oldu. Kasabada İstanbul'dan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğa kalmamak için biraz erken döndük. İstanbul trafiğini, uçakları da takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı 2 gün erken döndük." diye konuştu.

Memleketi Diyarbakır'da bayramı ailesiyle kutlayan Aziz Demir, tatillerinin çok güzel geçtiğini belirtti. Demir, "Kurbanımızı kestik, güzel bir tatil oldu." dedi.