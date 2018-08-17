Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların hava yolunu tercih etmesi, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.
Kurban Bayramı tatiline cuma gününden çıkmak isteyenler, Atatürk Havalimanı'nın yolunu tuttu.
Vatandaşların mesai bitimiyle havalimanına akın etmesiyle, limanın girişinde ve kontuarlarda kuyruklar oluştu.
Hava yolu firmaları, yolcuların talebini karşılamak için özellikle tatil yörelerine olan seferleri arttırmıştı.
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