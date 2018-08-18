ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BUGÜN DE SÜRÜYOR

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul, DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda dün mesai bitimiyle birlikte başlayan yoğunluk bayram tatilinin ilk günü olan bugün de devam etti. Bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen yolcular Dış Hatlar ve İç Hatlar Gidiş Terminallerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yolcular nedeniyle pasaport ve check-in kontuarlarında kısa süreli kuyruklar oluştu. Polis ekipleri yolcuların pasaport kuyruklarında beklememesi için bütün pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. Bayram tatili nedeniyle artan yolcu sayısı ve uçuş talebini uçuş talebi nedeniyle havayolu şirketleri ek seferler düzenlemişti. Türk Hava Yolları, arefe gününe kadar gerçekleştireceği toplam 6 bin 95 sefer ile yurt içi ve yurt dışında bir milyon yolcu taşıyacak.

"BİLETİ ÖNCEDEN ALMIŞTIK SORUN YAŞAMADIK"

Atatürk Havalimanı'nda bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcuların yanı sıra yurt dışında yaşan Türk vatandaşların da yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilin Almanya'da ailesi ile birlikte geçireceğini söyleyen Halis Özdoğan, “Bayramı ailemle Almanya'da geçireceğim. Bayramda burada kalamadım. Orada da çocuklar, torunlar var. Tatilimiz bitti şimdi de dönüyoruz. Bileti zaten önceden almıştık sorun yaşamadık" dedi. Yolculardan Buse Mermerci ise, “İki hafta önce New York'tan ailecek gelmiştik. Tatilimizi yaptık şimdi geri dönüyoruz. Bayramı oradaki kendi Türk çevremizle beraber geçireceğiz. Biletimizi aylar öncesinden aldığımız için zorluk çekmedik" diye konuştu. Almanya'da yaşan İsmail Başkaya ise şunları söyledi: “Ölüdeniz'den geldik, İstanbul'da iki gün kaldık. Şimdi de Almanya'ya geri dönüyoruz. İznimiz bittiği için bayram tatilini Almanya'da olacağız. İstanbul çıkışları dün çok yoğundu. Biletimizi de önceden rezervasyon yaptığımız için bilet sıkıntısı yaşamadık."

Görüntü dökümü:

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-Atatürk Havalimanı yolculardan görüntüler

-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler

-Yolcularla röpler

-Genel ve detaylar

18.08.2018 - 15.22 Haber Kodu : 180818119

18.08.2018 - 15.24 Haber Kodu : 180818120

