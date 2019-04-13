HABER

Atatürk Havalimanı'nda bırakılan araçlar sahiplerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı otoparkında bulunan 56 otomobil ve 3 motosiklet, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde yediemin otoparkına çekilecek

İSTANBUL (AA) - Ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı otoparkında bulunan 56 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere toplam 59 araç, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde yediemin otoparkına gönderilecek.

"Büyük Göç" adı verilen taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesinin ardından ticari uçuşların yapılmadığı havalimanındaki 4 katlı otoparkta bırakılan, aralarında lüks otomobillerin de yer aldığı araçların, sahiplerine teslim edilme süreci devam ediyor.

TAV Havalimanları yetkilileri, araçların sahiplerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sahipleriyle irtibat sağlanmayan araçların bir süre sonra yediemin otoparkına çekileceği öğrenildi.

TAV Havalimanları yetkilileri, bu araçların biriken otopark ücretlerinin de sahiplerinden alınacağını bildirdi.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’taSosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’ta
Trabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyorTrabzon’da üç katlı üst geçit dikkat çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı otomobil otopark yediemin

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.