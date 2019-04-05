Atatürk Havalimanı’nda büyük taşınma başladı. Havalimanı apronunda yüklenen araçlar 03.00 itibariyle İstanbul Havalimanı’na doğru yola çıktı.

Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda b\u00fcy\u00fck ta\u015f\u0131nma ba\u015flad\u0131. Havaliman\u0131 apronunda y\u00fcklenen ara\u00e7lar 03.00 itibariyle \u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019na do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131.Ya\u015f\u0131n\u0131 duyan kulaklar\u0131na inanam\u0131yor! Herkes onu 20'lerinde san\u0131yorB\u00fcy\u00fck g\u00f6\u00e7 \u00f6ncesi son haz\u0131rl\u0131klar tamamlan\u0131yorAtat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda 'ta\u015f\u0131nma' hareketlili\u011fi
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