Atatürk Havalimanında devir teslim işlemleri

İSTANBUL (AA) - Ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanında TAV Havalimanları ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü arasındaki devir teslim işlemleri sona erdi.

Alınan bilgiye göre, 2000 yılından itibaren TAV Havalimanları tarafından işletilen, 5-6 Nisan’da yapılan taşınmayla ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı tamamen DHMİ'ye devredildi.

Taşınma işlemlerinin ardından DHMİ ve TAV arasında süren devir teslim işlemleri de bugün sona erdi.

DHMİ'ye teslim edilen mevcut terminal binasında bazı bakım onarım çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

