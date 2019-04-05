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Atatürk Havalimanı’nda hayvanlar da taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:51 | Son Güncelleme

Taşınma işlemleri 5 Nisan’da başlayan Atatürk Havalimanı’nda hayvanlar da unutulmadı.

Taşınma işlemleri 5 Nisan’da başlayan Atatürk Havalimanı’nda hayvanlar da unutulmadı. Cihangir Pati Dostları ve Beyoğlu Belediyesi, havalimanı çevresinde bulunan hayvanları bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirmek için çalışma başlattı.
Bir grup hayvanseverin kurduğu Cihangir Pati Dostları, taşınacak olan Atatürk Havalimanı çevresindeki hayvanlar için kolları sıvadı. Havalimanı çevresinde daha çok çalışanların baktığı hayvanlar için harekete geçen hayvanseverler, Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile çalışma başlattı. Havalimanı çevresinde bulunan kedi ve köpekler belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kliniklerinde tedavi altına alındı. Bakım ve tedavileri yapılacak olan hayvanların sahiplendirileceği bildirildi.

“Tedavilerin ardından sahiplendirilecekler”
Cihangir Pati Dostları üyelerinden Murat Bayar, havalimanı çevresindeki hayvanlar için belediye iş birliği ile çalışma başlattıklarını anlattı. Yaptıkları çalışmayla bölgedeki tüm kedi ve köpekleri topladıklarını belirten Bayar, “Hayvanların bakım ve tedavileri yapılacak. Daha sonra ise sahiplendirilecek. Hayvan dostları olarak bu çalışmada bizimle iş birliği yapan Beyoğlu Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.
Bayar, 4 Nisan’ın Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğuna da vurgu yaparak, bugünün tüm dünyada sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla kutlandığını belirtti. Havalimanındaki hayvanlar için yaptıkları çalışmanın böyle bir güne denk gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bayar, “Ne yazık ki Türkiye’de vatandaşlarımız hayvanları sahiplenmek yerine satın almayı tercih ediyorlar. Ülkemizde pet-shoplardan hayvan almak oldukça yaygın. Barınaklardaki hayvanlarınızın çoğu da satın alınıp sokağa atılmışlar. Dostlarımızın satılmasına karşıyız ve vatandaşlardan satın almak yerine sahiplenmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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