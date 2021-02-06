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İstanbul Havalimanı’nda kaçak altın operasyonu

06.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı’nda durumundan şüphelendikleri yolcuyu durduran polis ekipleri, yaklaşık 400 bin TL değerinde 153 adet Napolyon dönemine ait Fransa altın parası ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri 2 Şubat günü 23.30 sıralarında Türkiye’ye giriş yapan Fransız vatandaşı A.B.’nin(49) durumundan şüphelendi.

İstanbul Havalimanı’nda durumundan şüphelendikleri yolcuyu durduran polis ekipleri, yaklaşık 400 bin TL değerinde 153 adet Napolyon dönemine ait Fransa altın parası ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri 2 Şubat günü 23.30 sıralarında Türkiye’ye giriş yapan Fransız vatandaşı A.B.’nin(49) durumundan şüphelendi. Gümrüklü alandan herhangi bir bildirim yapmadan Türkiye’ye giriş yapan yolcuyu durduran ekipler, üzerinde ve çantasında arama yaptı. Yapılan incelemede yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan her biri 300-500 euro değerinde 7 adet lüks kol saati, yaklaşık 400 bin TL değerinde 153 adet 1851-1914 yılları arasında üretilmiş Napolyon dönemine ait Fransa altın parası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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