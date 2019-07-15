ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KALABALIK ARTIYOR - 1

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Ümit UZUN - Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Güven USTA - Onur MERİÇ - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinliği vatandaşların katılımı artıyor. 2 ayrı arama noktasından geçen vatandaşların alana girişi 16.00'da başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile gelen vatandaşların alana girişleri devam ediyor. Vatandaşların yanı sıra etkinliğe çok sayıda 15 Temmuz şehit yakını ile gaziler de katıldı. Alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi bekleniyor.

