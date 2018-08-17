HABER

Atatürk Havalimanı’nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:56 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA)-KURBAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini yurtdışı ve yurt içinde geçirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle başta Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Gidiş Terminal girişlerinde, check-in kontuarları önünde ve Pasaport kontrol bankolarında uzun kuyruklar oluştu. Görevliler yolcu işlemlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadı. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle havayolları yetkilileri, yolcularının uçuş saatinden en az 3 saat kala havalimanlarında olması konusunda uyarıda bulundu.

HEM TATİL HEM İŞ ZİYARETİ

Bayram tatili için Arnavutluk'un Tiran şehrine gidecek olan Serdar Koç, "Öncelikle ticaret ve gezi amaçlı gidiyoruz. Bayram tatilini böyle değerlendirelim istedik. Bir hafta tatil yapacağız. Tiran'a gideceğiz. Orada bizi karşılayacak olan müşterilerimiz var. Tatilimizi yapacağız, denizimize gireceğiz" dedi. Selim Ateş ise, "Ortağımın dediği gibi bayram tatili oldukça uzun, 9 gün. Hem tatil amaçlı, hem de orada olan müşterilerimizi ziyaret edeceğiz. Uzun bir süre. Bunu değerlendirmek istedik" dedi.

Bir diğer yolcu Akın Yılmaztekin ise, “Bayram nedeniyle memlekete gideceğiz. Ailemizle vakit geçireceğiz. 9 gün tatil olduğundan dolayı gidiyoruz. 2-3 gün olsaydı gitmezdik" dedi. Tatil için Almanya'dan Bodrum'a gittiği belirten Kübra Yılmaz ise, "Almanya'dan gelip Bodrum'a gidiyorum tatil amacıyla. Almanya'dan tatil aldım. Onu da bayrama denk getirdim" dedi.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!
GÜNCELLEME 4 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralıGÜNCELLEME 4 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.