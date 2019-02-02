HABER

Atatürk Havalimanı’nda "manda boynuzu" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan yüzlerce manda boynuzu ve bunlardan üretilmiş süs eşyaları ele geçirildi.İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenmekte olan hayvanların kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden analiz yapıldı.

Atatürk Havalimanı’nda "manda boynuzu" operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan yüzlerce manda boynuzu ve bunlardan üretilmiş süs eşyaları ele geçirildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenmekte olan hayvanların kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden analiz yapıldı. Bu kapsamda Dakar’dan İstanbul’a seyahat eden iki yolcu şüpheli değerlendirilip takibe alındı.
Türk Hava Yolları’na ait uçakla Dakar’dan İstanbul’a gelen ve ’gümrüğe tabi eşyam yok’ anlamına gelen ’yeşil hat’tan geçen yolcular ve beraberindeki eşyalar denetlendi. Senegal vatandaşı olan şahısların bagajlarında yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine şahısların valizleri fiziki arama yapmak amacıyla açıldı.
Yapılan kontrolde şüpheli şahısların valizleri içerisinde; 117 adet Afrika mandası boynuzu, 136 adet Afrika mandası boynuzundan yapılmış süs eşyası, 87 adet Afrika kıtasına özgü el yapımı ahşap heykel tespit edildi.
Şahıslar 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa istinaden işlem yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine teslim edildi. Ele geçirilen ve yurda kaçak olarak getirilmek istenen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 921 bin 900 lira olduğu belirlendi.

Atatürk Havalimanı’nda

Atatürk Havalimanı’nda

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kaymakamın koruma polisi, kırmızıda geçen minibüsün çarpmasıyla öldüKaymakamın koruma polisi, kırmızıda geçen minibüsün çarpmasıyla öldü
Sakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladıSakarya’da polis ekipleri ocak ayında 203 şahsı yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.