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Atatürk Havalimanı'nda "metamfetamin" ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda yapılan operasyonda bir valizin taban kısmına gizlenmiş  2 kilo 264 gram "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda "metamfetamin" ele geçirildi

İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda yapılan operasyonda bir valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'na yurt dışına gitmek için gelen V.C. (30)'nin valizinde arama yaptı. Aramada valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" maddesi ele geçirildi. V.C. ve uyuşturucuyla ilgili olduğu tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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